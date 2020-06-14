Выставка «Небесные покровители Армии и Флота» открылась в Подмосковье

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Директор благотворительного фонда имени Федора Ушакова Игорь Николаев сообщил об открытии выставки «Небесные покровители Армии и Флота» в Подмосковье. Она начала работу в военно-патриотическом парке «Патриот».

В прошлом году в Кронштадте мы сделали небольшую экспозицию о святых — покровителях армии и флота. Руководству Минобороны очень понравился этот проект. И вот наша выставка — открылась рядом с главным храмом вооруженных сил РФ, ещё и в день его освящения, — цитирует Николаева РИА Новости.

На данной выставке представлены иконы святых воинов. Они сделаны из бересты, смальты, бронзы, серебра и жемчуга. Данная выставка продлится две недели.

NEWS.ru писал, что павильоны и музей ВДНХ откроются 16 июня. Они были закрыты из-за пандемии коронавируса.