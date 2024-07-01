Вырванные сердца, пентаграммы на телах: как ловили маньяка-ветерана

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

52-летний бывший милиционер Евгений Чуплинский, обвиняемый в убийстве 19 женщин с 1998 по 2005 год, во время оглашения ему приговора в Новосибирском областном суде

Восемь лет жители Новосибирска и окрестностей находили кисти, ступни и головы женщин в самых разных местах: на пустырях, обочинах дорог, в лесопосадках. Некоторые жертвы были настолько изуродованы, что их даже не удалось опознать. На телах погибших убийца вырезал пентаграммы, стрелки и другие фигуры. Сибирский Джек Потрошитель наводил ужас на целый регион. Кто им оказался, почему его не могли поймать 18 лет, что означали сатанинские символы на местах преступлений, где маньяк находится сейчас — в материале NEWS.ru.

Как нашли одну из первых жертв маньяка

Однажды в лесополосе под Новосибирском гулял подросток. Он наткнулся на кучу мусора и заметил в ней странный предмет. Присмотревшись, он понял — это человеческая голова. Случилось это более четверти века назад — 19 ноября 1998 года.

Прибывший на место наряд милиции нашел неподалеку в корпусе выброшенного холодильника женский торс с вырезанными половыми органами. Тело девушки было так изуродовано, что его не смогли опознать. Началось расследование.

Каким был почерк у новосибирского Джека Потрошителя

Убийства женщин в Новосибирске и окрестностях продолжились. Спустя три месяца, в конце февраля 1999 года, дачники нашли рядом со складами две отрезанные женские ступни. А 13 апреля на пустыре в соседнем Ленинском районе семейная пара заметила на обочине трассы женскую голову и кисть руки. В 50 метрах от нее лежал женский торс без груди. Личность девушки удалось установить: ею оказалась местная 19-летняя секс-работница Женя С.

Еще один расчлененный труп нашли на обочине переулка Бугринский Выселок 27 мая 1999 года — в зарослях лопуха лежала женская голова со сгнившим лицом. Других частей тела рядом не было. А в конце октября того же года напротив АЗС у поселка Юный Ленинец обнаружили еще один расчлененный труп: в поле отдельно друг от друга лежали ступни, голень, руки, ноги и торс без груди. Головы на месте преступления не оказалось. Рядом нашли костровище с остатками мужской и женской одежды и использованный презерватив.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Спустя месяц на обочине шоссе в сторону поселка Тулинский заметили обнаженное обезглавленное тело, а в 20 метрах от него на возвышенности стояла голова женщины с ярко-рыжими волосами. Неподалеку было кострище, а рядом с ним лежало деревянное кольцо, разделенное на восемь секторов, вокруг которого были выстроены восемь деревянных колышков с выжженными символами. Погибшей оказалась 28-летняя работница интим-сферы Светлана А. Она была наркоманкой со стажем и «помогала информацией оперативникам».

Но и на этом жуткие преступления не закончились. Милиционеры продолжали находить фрагменты женских тел. У большинства жертв было вырвано сердце. Кроме того, на их телах находили пентаграммы и стрелки, вырезанные ножом.

«Подобные „росчерки“ серийники всегда оставляют намеренно, демонстративно, желая тем самым показать свою уникальную особенность. Они как бы начинают играть с нами, оставляя явные следы, как бы подсказывающие, где его искать», — рассказывал начальник отдела по раскрытию квалифицированных убийств уголовного розыска Новосибирской области Александр Красиков.

К тому моменту уже было ясно — в регионе орудует жестокий маньяк. Местные СМИ назвали его новосибирским Джеком Потрошителем.

На кого охотился новосибирский маньяк

Убийства продолжались восемь лет: с 1998 по 2006 год. Жертвами маньяка становились стройные длинноволосые брюнетки в возрасте от 19 до 30 лет. Многие из них оказывали интимные услуги за деньги в районе улиц Мира, Ватутина, Немировича-Данченко и в Кировском районе Новосибирска, на так называемой «Пьяной дороге». Даже среди проституток эти женщины считались самым низшим звеном: с ними мало кто общался, поэтому на их исчезновение попросту не обращали внимания.

Следователи, которые работали над делом новосибирского маньяка, проверили более пяти тысяч мужчин, допросили около восьми тысяч свидетелей и провели свыше 300 экспертиз.

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Как расследовали серию убийств женщин в Новосибирске

Результатов расследования долго не было. Оперативники задерживали подозреваемых, но из-за отсутствия доказательств отпускали. К тому же эти дела не сразу догадались объединить в серию. Это сделали только в 2005 году.

Но и после долгое время убийцу не удавалось вычислить: засады, долгая слежка за местными проститутками так ничего и не дали. К 2006 году у следователей не было даже фоторобота предполагаемого убийцы и информации о его особых приметах. К тому же маньяк будто залег на дно: за полтора года он ни разу не вышел на «охоту».

В октябре 2007 года тогда еще заместитель генпрокурора РФ Александр Бастрыкин жестко раскритиковал работу местных правоохранительных органов и потребовал скорейшего завершения этого дела.

После этого свидетели, которые видели предполагаемого убийцу, все же нашлись. С их помощью составили фоторобот. Свидетели описывали преступника так: мужчина от 40 до 55 лет, европеец, рост — 170–177 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные с сединой, глаза близко посажены к носу, нос большой с горбинкой, губы тонкие, прихрамывает на правую ногу.

«Водитель мусоровоза, инспектор или проверяющий состояние свалок, охранник или сторож свалки. Этот список можно продолжать и продолжать… Были проверены все оккультные секты, но это тоже не дало никакого результата», — вспоминал Александр Красиков.

Кроме того, милиционерам удалось восстановить внешность четырех неопознанных жертв маньяка. Тем не менее до сих пор личности 11 убитых женщин не установлены.

Следствие снова зашло в тупик — два года преступник не давал о себе знать. В других регионах подобных убийств не было. Следователи сделали вывод, что маньяка уже нет в живых.

Фото: Фотохроника ТАСС

Кого подозревали в серии убийств

В 2004 году в поле зрения правоохранителей попал бывший милиционерЕвгений Чуплинский, который после отставки стал работать таксистом. В его машине обнаружили телефон одной из убитых женщин. Мужчина вставил в него другую сим-карту и пользовался мобильником. Чуплинский тогда заявил, что телефон обронили в его машине двое парней, которых он подвозил. За недостаточностью улик таксиста отпустили.

Второй раз Чуплинского арестовали спустя два года. Тогда на него указывали многие косвенные улики, но железных доказательств все же не было. Поэтому его снова пришлось отпустить.

Еще одним подозреваемым по делу был 64-летний Владимир Фисенко, который работал учителем ОБЖ. Мужчина подходил по описанию свидетелей. Кроме того, одна из девушек, которая выжила после встречи с маньяком, опознала его по фотографии. Два года Фисенко был фигурантом уголовного дела: у него провели восемь обысков, осматривали машину, в том числе авто его отца, квартиру, жилье матери, гаражи. Безрезультатно.

Другой подозреваемый — ранее судимый 39-летний таксист Алексей Иванов. Его арестовали после исчезновения Галины Литвиненко в 2015 году, тело которой нашли в окрестностях Новосибирска. ДНК Иванова совпало с тем, что нашли на месте ее убийства. Мужчина тогда признался еще в трех убийствах женщин. Из-за сходства его преступлений с эпизодами серии Иванов долгое время считался главным подозреваемым.

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Как поймали новосибирского маньяка

В 2016 году в СК заработала молекулярно-генетическая лаборатория. Тогда были назначены экспертизы по серии новосибирского маньяка: следователи все эти годы собирали генетический материал на местах убийств девушек. Результаты показали, что сперма с одного из мест преступлений и пот еще с двух принадлежат Евгению Чуплинскому. 23 апреля его арестовали по обвинению в 17 убийствах.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы Чуплинского признали вменяемым. Изначально он признался в убийстве 29 женщин, но потом заявил, что ему пришлось оклеветать себя, потому что его семье угрожали. 14 апреля 2017 года Чуплинскому предъявили окончательное обвинение в 19 убийствах, 10 эпизодов доказать не удалось.

Что известно о Евгении Чуплинском

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Евгений Чуплинский родился 14 марта 1965 года в Новосибирске. В 16 лет поступил в машиностроительный техникум, был активным комсомольцем. С 1984 по 1987 год служил в Пограничных войсках КГБ СССР, а после устроился в милицию.

Чуплинский работал во вневедомственной охране в Кировском районе Новосибирска, а в 2000 году перевелся в Ленинский район. Во время работы он крышевал проституток, хотя адвокат маньяка Михаил Жуков объяснил это по-другому.

«Крышевал проституток — неправильное изложение того, что было на самом деле. Чуплинский просто оказывал им помощь, к примеру, чтобы члены нашего общества, горячие восточные мужчины, никуда их толпой не утащили и не избили. В ответ на это ему проститутки рассказывали о лицах, торгующих наркотическими средствами», — заявлял защитник.

В 2003 году Чуплинский вышел на пенсию из органов внутренних дел. Он был награжден медалью «За отличие в службе» II степени, а также имеет 46 благодарностей и грамот. На пенсии с помощью родителей жены он открыл сеть магазинов по продаже настенных украшений из металла, подрабатывал таксистом.

Новосибирский маньяк был трижды женат. Имел двоих детей. После 2004 года он перестал уродовать тела своих жертв оккультной символикой: как раз тогда он второй раз женился, у него родилась дочь.

Чуплинский в свободное время разводил пуделей и ездил с ними на выставки собак. Кроме того, он стал общественником, активистом ТСЖ и даже разукрасил подъезд своего дома цветами.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости 52-летний бывший милиционер Евгений Чуплинский, обвиняемый в убийстве 19 женщин с 1998 по 2005 год, во время оглашения ему приговора в Новосибирском областном суде

Что установила экспертиза по делу новосибирского маньяка

После задержания Чуплинский рассказывал судебным медикам, что у него были напряженные отношения с отцом, а мать втайне водила домой любовников. По его словам, на фоне этого у него развились энурез (недержание мочи), тяга к поджогам и исчезла способность к сексуальному воздержанию.

По итогам судебной медицинской экспертизы маньяк признан полностью вменяемым, он осознавал свои действия. Однако у него диагностировали расстройства сексуального характера: гомицидомания (патологическая тяга убивать людей) и некросадизм (страсть к осквернению и расчленению трупов).

Также экспертиза показала, что убийце свойственно низкое самопонимание и неустойчивое отношение к самому себе. Специалисты выявили его стремление к самоутверждению, подтверждению собственной маскулинности, желание получить внимание со стороны окружающих. Ему присущи боязнь неудач, гиперчувствительность, демонстративность и недоброжелательность. Эксперты также отметили, что Чуплинский — нежная натура, поскольку «внутренне уязвим».

Сам Чуплинский не считает себя маньяком. На допросе он говорил, что у него не было умысла.

«Я не всех подряд убивал. Перед тем как снять проститутку, у меня не было умысла лишать ее жизни. Первая дама после полового акта выразила свое неудовольствие. Мне это не понравилось. Я ее сначала умертвил удушающим приемом. Потом расчленил и на теле вырезал различные религиозные пиктограммы», — объяснял маньяк.

28 февраля 2018 года суд присяжных признал его виновным. В результате маньяка приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Чуплинский с адвокатом обжаловали приговор, и в сентябре 2018 года его отменили, а дело вернули в суд: по некоторым убийствам, вменяемым маньяку, истек срок давности в 15 лет. Но в итоге суд повторно приговорил Чуплинского к пожизненному заключению. С 15 сентября 2019 года он отбывает срок в ИК-6 «Снежинка» в Хабаровском крае.

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