https://static.news.ru/photo/63352de4-667b-11ea-9636-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторая половина марта будет гораздо холоднее, чем первая в столице. На следующих выходных в столице ожидается очередное похолодание.

Потепления в ближайшее время не предвидится. В течение следующей недели температура воздуха будет колебаться от около 0 градусов, сообщает ТАСС.

Синоптики называют наступающее похолодание «почти нормальной погодой» после аномалий в начале месяца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мороз и облачная погода с прояснениями ожидаются в Москве в воскресенье, 15 марта. В облаках появятся просветы, небольшой снег будет падать местами.