Вторая половина марта будет гораздо холоднее, чем первая в столице. На следующих выходных в столице ожидается очередное похолодание.
Потепления в ближайшее время не предвидится. В течение следующей недели температура воздуха будет колебаться от около 0 градусов,
Синоптики называют наступающее похолодание «почти нормальной погодой» после аномалий в начале месяца.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мороз и облачная погода с прояснениями ожидаются в Москве в воскресенье, 15 марта. В облаках появятся просветы, небольшой снег будет падать местами.
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