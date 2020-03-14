https://static.news.ru/photo/567440a0-667a-11ea-9027-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мороз и облачная погода с прояснениями ожидаются в Москве в воскресенье, 15 марта. В облаках появятся просветы, небольшой снег будет падать местами.

Максимальная температура в Москве будет от −2 до 0 градусов тепла, по области — до 4 градусов ниже нуля. Местами ожидается гололедица, сообщается на сайте «Метеоновости». Атмосферное давление — 747 мм рт.ст.

Ранняя весна — самый тяжёлый для организма период. Молодые люди могут переживать снижение физической и умственной активности, усталость, но без вреда дл здоровья. Пожилые и часто болеющие испытывают сё то же, но более остро.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сильный снегопад случится в Москве в ночь на воскресенье, 15 марта. По прогнозу Гидрометцентра, высота снежного покрова достигнет 5–10 сантиметров.