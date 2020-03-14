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Лёд на северных реках Европейской части России вскроется на 20–25 дней раньше обычного. Ранее половодье связано с аномально тёплой погодой, считают в Гидрометцентре.

В марте вскроются Северная Двина, Печора и реки Карелии. Половодье на европейской территории нашей страны будет в ранние и даже экстремально ранние сроки. Реки севера и северо-запада вскрываться будут на...