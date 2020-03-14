Сильный снегопад случится в Москве в ночь на воскресенье, 15 марта. По прогнозу Гидрометцентра, высота снежного покрова достигнет 5–10 сантиметров.
Завтра мы, москвичи, проснёмся при зимней погоде и увидим снег: где-то три сантиметра, где-то семь сантиметров, — цитирует ТАСС директора ведомства Сергея Борща.
Температура днём 15 марта опустится до минус 3–5 градусов. Снег, как считают синоптики, пролежит до середины следующей недели.
Как писал NEWS.ru, московский главк МЧС предупредил жителей столицы о резкой смене погоды: вечером 14 марта начнётся дождь, переходящий в сильный снегопад и метель.
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