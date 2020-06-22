«Вся клетка в крови»: на рейсе «Аэрофлота» пострадала собака

https://static.news.ru/photo/33b5bdde-b4a2-11ea-a6a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирка «Аэрофлота» пожаловалась на компанию из-за того, что её собака пострадала во время перелёта. Животное находилось в багажном отсеке и получило травму головы.

О ситуации рассказала дочь пассажирки. По словам девушки, её мама вместе с питомцем прилетела в Симферополь. Получая багаж, она поняла, что во время полёта с собакой случилась беда: вся клетка была в крови.

При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна. Мама пыталась выяснить, к кому можно обратиться, чтобы понять, почему собака в таком состоянии. Сотрудники аэропорта отвечали, что это не их проблема, что нужно обращаться к представителям авиакомпании, — рассказала девушка.

Собаку позднее показали ветеринару. Животное находилось в состоянии стресса, у него повреждены пасть, десна и зубы.

Семья написала заявление в полицию и обратилась с претензией в «Аэрофлот». В авиакомпании ситуацию пока не комментировали, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Это не первый скандал, связанный с условиями перевозки животных авиакомпанией. Ранее NEWS.ru писал о гибели двух кошек, летевших рейсом «Аэрофлота». Также широкий резонанс получила история с толстым котом Виктором, которого перевозчик отказался садить в салон из-за лишнего веса.