«ВСУ готовят бурю»: военэксперт о «странном затишье» в Запорожье Военэксперт Матвийчук: ВСУ копят силы для «бури» на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

Военэксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановили наступление на Запорожском направлении для перегруппировки перед «бурей». Таким образом он прокомментировал сообщения Telegram-канала «Архангел спецназа» о «странном затишье» в районе населенных пунктов Работино и Пятихатки.

Есть данные, что ВСУ остановились на Запорожском направлении для перегруппировки. Возможно, что это затишье, ВСУ готовят бурю. Конечно, они готовятся продолжить попытки наступать. По моим оценкам, ВСУ тактику не изменят, попыток прорыва, атак будет все меньше и меньше в силу огромной убыли личного состава и выхода из строя техники, — считает Матвийчук.

По его словам, для изменения стратегии ВСУ необходимо достаточное количество людей и боевой техники. Последнего, подчеркнул Матвийчук, у них нет.

Просто отправят еще больше людей в атаку. Дело в том, что для изменения тактики нужно достаточное количество бойцов и техники, но последнего у них нет. Зато есть люди, которых они бросают вперед, не жалея, отправляют сводные отряды. Сводные отряды — это не штатное подразделение. Просто собирают более-менее боеспособных людей и ставят задачи, как регулярной армии, — подытожил Матвийчук.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении. Он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими военными боевых задач.