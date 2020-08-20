Врачи не рассматривают вопрос транспортировки Навального из Омска

https://static.news.ru/photo/f714e63a-e2db-11ea-8cf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи пока не собираются транспортировать оппозиционера Алексея Навального, которому стало плохо в самолёте, сообщили в Минздраве Омской области.

Вопрос транспортировки Алексея Навального из Омска пока не рассматривается, — отметила пресс-секретарь ведомства.

В Министерстве здравоохранения добавили, что врачи помогут обратиться за помощью или консультацией к ведущим специалистам, но пока в этом нет необходимости, передаёт РИА Новости.

Во время полёта из Томска в Москву политик почувствовал себя плохо. Борт экстренно посадили в Омске, а оппозиционера увезли на скорой в реанимацию. Как заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, летевшая вместе с ним, с утра Навальный ничего не ел и пил только чай в кафе томского аэропорта. Навальный почувствовал себя плохо уже через несколько минут после того, как самолёт поднялся в небо, и отошёл в уборную, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.

Врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года, заявил, что Навального необходимо эвакуировать в Европу. Однако ситуация с транспортировкой оппозиционера осложняется пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-шоу «Соловьёв LIVE» рассказал, что, по его мнению, могло случиться с Алексеем Навальным в самолёте.