Врачи не рассматривают вопрос транспортировки Навального из Омска

Врачи пока не собираются транспортировать оппозиционера Алексея Навального, которому стало плохо в самолёте, сообщили в Минздраве Омской области.
Вопрос транспортировки Алексея Навального из Омска пока не рассматривается, — отметила пресс-секретарь ведомства.
В Министерстве здравоохранения добавили, что врачи помогут обратиться за помощью или консультацией к ведущим специалистам, но пока в этом нет необходимости,
Во время полёта из Томска в Москву политик почувствовал себя плохо. Борт экстренно посадили в Омске, а оппозиционера увезли на скорой в реанимацию. Как заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, летевшая вместе с ним, с утра Навальный ничего не ел и пил только чай в кафе томского аэропорта. Навальный почувствовал себя плохо уже через несколько минут после того, как самолёт поднялся в небо, и отошёл в уборную, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.
Врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года, заявил, что Навального необходимо эвакуировать в Европу. Однако ситуация с транспортировкой оппозиционера осложняется пандемией коронавируса.
Как писал NEWS.ru, доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-шоу «Соловьёв LIVE» рассказал, что, по его мнению, могло случиться с Алексеем Навальным в самолёте.
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