Врачи из РФ попросили немецких предоставить данные об отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/bcb2f5ae-e795-11ea-9e89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Главный врач омской ГКБ № 1 Александр Мураховский направил в немецкую клинику Charité письмо с просьбой предоставить информацию, на основании которой специалисты из Германии сделали вывод о том, что политик Алексей Навальный был отравлен.

Документ продемонстрировали в эфире телеканала «Россия 1». В нём главврач отмечает, что российские медики рассматривали диагноз «отравление» при поступлении пациента.

Он не нашёл своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов, — говорится в письме.

Накануне, как писал NEWS.ru, представитель Навального Кира Ярмыш напоминала, что дело об отравлении правоохранительные органы не возбудили. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что в настоящий момент нет поводов для уголовного расследования отравления Навального.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.

Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы изгибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.