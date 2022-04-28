Стоматолог рассказала, как облегчить зубную боль в домашних условиях Стоматолог Мелихова: зубная боль сигнализирует о проблемах в организме

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Стоматолог Вероника Мелихова в разговоре с NEWS.ru рассказала, как облегчить зубную боль в домашних условиях. Справиться с недугом, по её словам, может огромное количество обезболивающих препаратов, но основная проблема заключается в том, что боль в зубах очень часто сигнализирует о серьёзных проблемах со здоровьем.

Можно конечно снять симптомы боли, сейчас огромное количество серьёзных обезболивающих, но в случае с зубами вопрос встаёт более остро, так как воспалительный процесс может быть сигналом серьёзного заболевания, — заявила Мелихова.

Эксперт подчеркнула, что при появлении болей нужно как можно быстрее обследовать полость рта, чтобы понимать степень воспалительного процесса.

В любом случае я не рекомендую откладывать приём у стоматолога, и если у вас нет денег на частного врача, обязательно обращайтесь в государственную клинику, — добавила Мелихова.

Ранее стоматолог Инна Ростовенко назвала продукты, которые ухудшают белизну зубов, в список вошли сладкие напитки, чай всех видов, кофе и красное вино.

Также учёные нашли связь между плохой чисткой зубов с заболеваниями сердца. Плохая гигиена полости рта может увеличить риск заболеваний сердца, включая сердечную недостаточность и мерцательную аритмию. К такому выводу пришли учёные из Южной Кореи.