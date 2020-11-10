Врач рассказала о нарушении обоняния из-за масок

https://static.news.ru/photo/6444da04-2331-11eb-90fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут чувствовать дискомфорт после длительного пребывания в маске. Это происходит по нескольким причинам, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Людмила Лапа.

Сейчас ношение в общественных местах масок и перчаток обязательно. Жители нашей страны вынуждены соблюдать санитарные правила, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом и не получить за нарушение ещё и штраф. Часто длительное нахождение в маске вызывает у человека ощущение определённого дискомфорта. Вместе с тем на некоторое время может меняться восприятие запахов.

Это реакция на химический материал, из которого сделана любая профессиональная маска. Она даёт такой неестественный запах. Поэтому в течение нескольких секунд-минут, — у всех по-разному, — после того как её снимаешь, может кратковременно портиться обоняние. Также под маской накапливается всё, чем мы дышим, что выделяем из ротовой полости. Это тоже влияет и может вот так проявиться. К сожалению, ничего с этим сделать нельзя, — дополнила Людмила Лапа.

Если человеку стало тяжело дышать в маске, то необходимо выйти на свежий воздух и «продышаться», добавила специалист. Либо найти помещение, в котором можно её снять и последовать тому же совету. В качестве профилактики заражения коронавирусом врач также порекомендовала промывать нос и пользоваться оксолиновой мазью перед выходом из дома. Благодаря своей маслянистой консистенции она не даст вирусу попасть в гайморовы пазухи.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-терапевт Игорь Юркин назвал топ продуктов, которые способны помочь побороть коронавирус. В этом списке оказалось сало, свежевыжатые соки из фруктов и овощей, молочные и кисломолочные продукты. Если включить рекомендации медика в ежедневный рацион, то можно ощутимо повысить иммунитет, а в случае заболевания ускорить процесс выздоровления. Кстати, сам терапевт придерживается озвученных рекомендаций. В том числе традиционно съедает кусочек сала на завтрак.