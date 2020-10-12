Врач рассказал, какие продукты помогают побороть коронавирус

https://static.news.ru/photo/6ae4808e-0c62-11eb-85a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Wagenhäuser/www.imago-images.de/Global Look Press

Сало, свежевыжатые соки и некоторые другие продукты способны снабдить организм необходимыми витаминами и ускорить процесс выздоровления. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач-терапевт Игорь Юркин.

Количество заразившихся коронавирусом в России растёт с каждым днём. Значительно усложняет ситуацию и сезонная заболеваемость ОРВИ. В этот период нужно помогать своему организму побороть заразу не только с помощью лекарств, но и определённого набора полезных продуктов. Как объяснил терапевт, четыре таких «элемента» способны повысить иммунитет и ускорить процесс выздоровления. На первом месте в этом топе продуктов оказалось сало.

Жировая ткань — это склад питательных элементов и энергетически очень большой запас. Ещё в нём очень много витаминов. От небольшого кусочка сала организм может получить дополнительные силы на борьбу с инфекцией. Также важно есть фрукты и овощи. Я рекомендую пить свежевыжатые соки. Потому что в них находятся все необходимые элементы в том состоянии, в котором они будут лучше всего усвоены организмом. Это микроэлементы, аминокислоты и просто нормальная структурированная вода, — пояснил Игорь Юркин.

В список «натуральных помощников» врач добавил и молочные продукты. Правда, этот вариант доступен только тем, кто не страдает аллергией на лактозу. Очень полезны и кисломолочные продукты — кефир, ряженка, творог. Это чистые белки, которые легко усваиваются и становятся энергетиками, помогающими бороться с болезнью.

По заключению Юркина, россиянке должны включить эти продукты в свой ежедневный рацион и в качестве мер профилактики. Чтобы повысить иммунитет и снизить вероятность заражения коронавирусом и ОРВИ, сам терапевт каждое утро начинает с кусочка сала и не забывает про употребление фруктов и овощей.

Как писал NEWS.ru, ранее врач и телеведущий Сергей Малоземов связал увеличение числа заражённых COVID-19 с недостатком витамина D у россиян. Эксперт заверил, что осенью солнечная активность снижается и поэтому жители нашей страны недополучают этот витамин. Впоследствии данный фактор пагубно сказывается на состоянии иммунитета.