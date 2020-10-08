Врач связал осеннюю вспышку коронавируса с недостатком витамина D

Врач и телеведущий Сергей Малоземов заявил, что осенний рост заболеваемости коронавирусом может быть связан среди прочего с недостатком витамина D.
По его словам, хотя витамин D напрямую не влияет на восприимчивость к инфекции, он укрепляет иммунитет человека. Осенью же, когда падает солнечная активность, организм россиянина получает витамина D значительно меньше. Его недостаток, по мнению врача, ухудшает прогноз при заболевании коронавирусом,
Проще справиться с инфекцией, даже если она уже возникла, когда у человека нормальный уровень витамина D в крови, — пояснил Малоземов.
Врач также дал рекомендации по поддержанию в организме хорошего уровня витамина D. Он отметил, что этого можно добиться за счёт правильного питания. В свой рацион следует включать морепродукты.
Главный и самый эффективный источник витамина D — это рыба и морепродукты. Здесь важно понимать, что можно не покупать дорогие разновидности, главное, чтобы рыба была жирной и морской. Здесь хорошо годится сельдь, лишь бы не слишком солёная, ещё лосось и скумбрия. Всё, где есть рыбий жир, содержит много витамина D, — рассказал Малоземов.
Он добавил, что, исходя из российской практики, некоторым жителям страны следует принимать данный витамин дополнительно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в условиях распространения коронавируса некоторые россияне решают прибегнуть к народным методам лечения и профилактики инфекционных заболеваний. Чтобы избежать заражения COVID-19, одни налегают на мёд и цитрусовые, другие ходят по гвоздям и пьют уксус. И если первые методы лишь создают ложную иллюзию защищённости, то вторые и вовсе могут серьёзно навредить здоровью человека.
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