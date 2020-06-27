Врач рассказал об опасной реакции на вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/0af9be18-b867-11ea-bfb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реакция на вакцину от коронавирусной инфекции может оказаться опасной для здорового человека, заявил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

По его словам, если после вакцинации температура пациента повысилась до 37,5 градуса, то это лёгкая реакция организма. Сильная реакция — это повышение температуры выше 38,6 градуса.

На любой препарат сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на сто тысяч — в зависимости от препарата, — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Кроме того, на месте укола от инъекции может быть покраснение диаметром не более восьми сантиметров. Все реакции не должны длиться больше двух дней.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире. Всего заразились 9 913 207 человек, умерли 497 560 пациентов, 5 391 801 смог победить болезнь.

В общей сложности за время пандемии в России COVID-19 заразились 627 646 человек. Из больниц за это время выписали по выздоровлении 393 352 человека. Жертвами инфекции стали 8969 россиян.

Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В городе с начала пандемии коронавирусом заболели 219 354 человека.

Как писал NEWS.ru, вакцина от коронавируса, которую разработали НИЦ эпидемиологии им. Гамалеи совместно с Минобороны, будет эффективна на два года. Вводить её надо будет два раза, так как кодирующий спайк-белок коронавируса ген вводится на разных носителях. Двукратный приём даёт возможность увеличить защиту на больший период времени, рассказал руководитель центра Александр Гинцбург. Для массовой вакцинации россиян понадобится выпустить 70 млн доз препарата. На данный момент решается вопрос масштабного выпуска вакцины.