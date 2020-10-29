Врач рассказал, какую опасность представляет оса осенью

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В этот период жалящие насекомые в квартирах россиян могут устроиться на зимнюю спячку. Если в результате такой случайной встречи оса вас укусит, необходимо знать, как правильно действовать. Это поможет избежать печальных последствий, пояснил NEWS.ru врач-аллерголог Владимир Болибок.

В осенние месяцы осы находят себе убежище (норку или полость), чтобы пережить там зиму. Бывает и так, что эти насекомые уютно располагаются в квартирах россиян. В таком случае стоит аккуратно пинцетом или тряпкой взять осу и выпустить на свободу. Если же встреча окажется неожиданной и насекомое успеет вас ужалить, необходимо оперативно реагировать. Как рассказал NEWS.ru врач-аллерголог, осы впрыскивают яд, на который у человека может произойти абсолютно непредсказуемая реакция.

Яд обладает токсическими свойствами, и все люди по-разному его переносят. В этом случае большое значение имеет количество укусивших насекомых и возраст пострадавшего человека. Ещё один аспект — это аллергическая реакция. Она не на пустом месте развивается. Значит, человека перед этим уже когда-то кусала оса или пчела. Если вас ужалили дома, нужно сразу приложить к месту укуса что-то холодное. Местное охлаждение вызывает спазм сосудов, и яд гораздо медленнее распространяется, — дополнил Владимир Болибок.

По словам медика, самой тяжёлой реакцией после этого является анафилактический шок. Он сопровождается падением артериального давления, головокружением, слабостью. От этого человек скоропостижно теряет сознание. В таком случае пострадавшему необходима срочная медицинская помощь — укол адреналина.

Попытаться дополнительно помочь человеку, пока едет скорая, можно. Для этого стоит положить пострадавшего так, чтобы его голова была чуть ниже туловища и ноги поднять кверху. Как заключил врач, можно также применить «болевой раздражитель» — щипать или покалывать человека в этом состоянии. Так будет вырабатываться «естественный адреналин».

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