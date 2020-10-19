Жительница Москвы погибла от укуса сидевшей в пакете с соком осы

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Представитель столичного отделения «Партии зелёных» эколог Анастасия Аставина найдена мёртвой в своей квартире. Согласно предварительным данным, она погибла от укуса осы.

Инцидент произошёл утром 19 октября, когда 39-летняя женщина разговаривала по телефону. Во время беседы она решила попить сока и не заметила сидевшую в упаковке осу, которая укусила её. Аставина сообщила о случившемся своему собеседнику, а спустя минуту почувствовала недомогание и связь прервалась.

Знакомый эколога пытался дозвониться до неё, после чего поехал к ней домой. Однако дверь ему никто не открыл, тогда он позвонил в полицию, МЧС и «скорую помощь». После вскрытия двери сотрудники обнаружили труп Аставиной на диване в одной из комнат.

По словам знакомого, женщина не упоминала об аллергии или других проблемах со здоровьем. В настоящее время врачи устанавливают причину смерти. Известно, что около года назад она лечила сердечный недуг, передаёт «Московский комсомолец».

Ранее NEWS.ru писал, что гражданка Нидерландов заразилась лихорадкой денге на юге Франции. Её укусил комар в коммуне Ла-Круа-Вальме, что на юге страны.