Жительница Москвы погибла от укуса сидевшей в пакете с соком осы

Представитель столичного отделения «Партии зелёных» эколог Анастасия Аставина найдена мёртвой в своей квартире. Согласно предварительным данным, она погибла от укуса осы.
Инцидент произошёл утром 19 октября, когда 39-летняя женщина разговаривала по телефону. Во время беседы она решила попить сока и не заметила сидевшую в упаковке осу, которая укусила её. Аставина сообщила о случившемся своему собеседнику, а спустя минуту почувствовала недомогание и связь прервалась.
Знакомый эколога пытался дозвониться до неё, после чего поехал к ней домой. Однако дверь ему никто не открыл, тогда он позвонил в полицию, МЧС и «скорую помощь». После вскрытия двери сотрудники обнаружили труп Аставиной на диване в одной из комнат.
По словам знакомого, женщина не упоминала об аллергии или других проблемах со здоровьем. В настоящее время врачи устанавливают причину смерти. Известно, что около года назад она лечила сердечный недуг,
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