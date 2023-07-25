Врач рассказал, как будет проходить реабилитация сына Ефремова Врач-реабилитолог Комаров: Николая Ефремова может полностью восстановиться

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Николай Ефремов

Травмы актера Николая Ефремова не очень тяжелые, он может полностью восстановиться, рассказал NEWS.ru врач-реабилитолог, невролог Александр Комаров. По словам специалиста, при начале реабилитации нужно будет оценить насколько организм может отвечать реабилитационным нагрузкам. Комаров добавил, что Ефремову будет подобрана специальная программа восстановления. В нее будет входить гимнастика для профилактики, циклические и силовые тренажеры, а также удержанию равновесия при ходьбе

У него развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность в связи с геморрагической анемией и в принципе с его наследственностью — сердечно-сосудистым заболеванием. Исходя из этих состояний Ефремову будет подобран оптимальный режим тренировки. В комплексе должна быть не только коррекция болевого синдрома и обучение заново правильной ходьбе — паттерн шага, но и обязательно необходим функциональный тренинг, — рассказал Комаров.

Telegram-канал Mash сообщил 25 июля, что выпавшего из окна в Москве актера Николая Ефремова перевели из реанимации в обычную палату. По данным канала, состояние сына Михаила Ефремова стабилизировали.

Ранее сообщалось, что медики провели Николаю Ефремову последнюю операцию. После падения из окна у него обнаружили закрытые переломы бедра и таза. По информации Telegram-канала «112», сыну Михаила Ефремова установили спицы в бедренную кость. При этом источник канала отметил, что актер грубил персоналу больницы и отказывался выполнять требования врачей.