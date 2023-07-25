Mash: Николая Ефремова перевели из реанимации в обычную палату

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Николай Ефремов

Telegram-канал Mash сообщил, что выпавшего из окна в Москве актера Николая Ефремова перевели из реанимации в обычную палату. По данным канала, состояние сына Михаила Ефремова стабилизировали.

Mash отмечает, что молодой человек находится в сознании и общается с врачами. Также реабилитологи занимаются с ним гимнастикой для профилактики пролежней.

Ранее сообщалось, что медики провели Николаю Ефремову последнюю операцию. После падения из окна у него обнаружили закрытые переломы бедра и таза. По информации Telegram-канала «112», сыну Михаила Ефремова установили спицы в бедренную кость. При этом источник канала отметил, что актер грубил персоналу больницы и отказывался выполнять требования врачей.

Mash писал, что у Ефремова развилась надпочечниковая недостаточность. Актер питался через трубочку и не мог дышать самостоятельно, а из-за сложного перелома и недостатка движения ему предоставили антипролежневый матрас. По информации канала, актеру прописали антикоагулянты, которые должны предотвратить возникновение тромбов. Также врачи старались не допустить некроза.