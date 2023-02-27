Врач рассказал, чем заменить мясо в Великий пост Врач Шевченко предложил заменить мясо грибами в Великий пост

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Существует четыре группы продуктов, которыми можно заменить мясо в Великий пост, рассказал врач высшей категории Андрей Шевченко. Он отметил в беседе с «Царьградом», что можно добавить в рацион грибы, они являются хорошим источником белка. Восполнить потребность в белке постящиеся также могут с помощью орехов, круп и бобовых. Среди бобовых врач выделил в качестве хорошей альтернативы мясу горох, фасоль, нут и чечевицу.

Как сообщает издание, в Великий пост нужно скорректировать питание так, чтобы оно оставалось сбалансированным. Необходимо, чтобы человек получал достаточное количество белков, углеводов и жиров, несмотря на отказ от определенных продуктов. Не стоит забывать о том, что главная цель Великого поста заключается не в отказе от еды.

Также следует исключить из рациона майонез. Вместо него в салаты можно добавлять растительное масло. В пост также принято отказываться от яиц. В выпечку вместо них можно добавлять манку, муку или крахмал. Диетологи нашли альтернативу и сливочному маслу, вместо него рекомендуется использовать протертое авокадо.

Телеведущая Елена Малышева ранее предупредила, кому опасно поститься. Она порекомендовала не отказываться от мяса, рыбы и молочных продуктов детям и людям с анемией.