Врач раскрыла, о чем говорит чувство кома в горле Врач Чернышова: чувство кома в горле может говорить о проблемах с щитовидкой

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Чувство кома в горле может говорить о проблемах с щитовидной железой, например, о ее увеличении или образовании узла, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что также этот симптом свидетельствует о наличии рефлюксной болезни, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод.

Часто ком в горле бывает при проблемах с щитовидной железой, когда она увеличена или есть узел. <...> Ком в горле может появляться при рефлюксной болезни, когда содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки забрасывается в пищевод, — уточнила врач.

Если после медицинского обследования никаких проблем со здоровьем выявлено не было, то причина чувства кома в горле может быть неврологической. Чернышова отметила, что при нервных состояниях человек может сталкиваться с неприятными ощущениями в горле. Врач может назначить медикаментозное лечение.

Врач-оториноларинголог Эржена Дымчикова ранее рассказала, что причинами возникновения неприятного запаха изо рта являются заболевания полости рта или внутренних органов. Чаще всего он появляется из-за ринита, синусита, тонзиллита, а также искривления перегородки носа.