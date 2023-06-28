Врач объяснил, почему опасно использовать соду при изжоге Гастроэнтеролог Вялов: использование соды при изжоге может привести к повреждению желудка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование соды для того, чтобы снять симптомы изжоги, может навредить пищеводу, заявил гастроэнтеролог Сергеем Вялов в подкасте NEWS.ru. Этот метод использовался в прошлые века от безысходности, но теперь стало ясно, что рассчитать верную дозировку соды по самочувствию пациента невозможно. А ошибочная дозировка может привести к химическому ожогу пищевода.

Это исторически сложилось из той безысходности, которая была в XVIII-XIX веке. Тогда ничего не помогало, но взяли соду и поняли, что она помогает немножко. Но на сегодняшний день мы понимаем, что это может быть опасно. <...> Мы можем спалить себе пищевод, если не рассчитаем верную дозировку. К тому же, газ растягивает складки желудка и позволяет кислоте повредить большую площадь слизистой, — говорит Вялов.

Также доктор отметил, что важно не путать изжогу с другими симптомами. Он обратил внимание, что изжога всегда сопровождается в жжении за ребрами в груди, а не в животе или в горле.

Вялов посоветовал при изжоге пить воду или другую более густую жидкость. Если это не помогает, можно использовать безрецептурные средства из группы антацидов.

Это временная помощь, чтобы не терпеть изжогу. Потому что терпеть ее категорически нельзя. Изжога — это разрушение клеток пищевода. Антациды дают время на то, чтобы пройти исследование, — сказал врач.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева заявила, что изжога может привести к раку пищевода. Она объяснила, что когда желудочный сок попадает в пищевод, он начинает разъедать слизистую, приводя к язвам и впоследствии к злокачественным опухолям.