Малышева назвала смертельные последствия изжоги Малышева: изжога может привести к раку пищевода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Малышева

Изжога может привести к раку пищевода, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что когда желудочный сок попадает в пищевод, он начинает разъедать слизистую, приводя к язвам и впоследствии к онкологии.

Когда кислота выбрасывается в пищевод, конечно, мы чувствуем изжогу, пищевод разъедается. В перспективе это может закончиться раком желудка, — рассказала Малышева.

По ее словам, популярные препараты избавляют от дискомфорта, так как благодаря химической реакции нейтрализуют кислоту. Однако их действие длится не более пяти часов, и потом изжога возвращается. Малышева рекомендовала обратиться к врачу и подобрать нужные препараты.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, что изжога может свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем. По его словам, причиной появления дискомфорта могут быть патологии сердца или желчнокаменная болезнь.