Врач назвал эффективный способ восстановления после коронавируса

https://static.news.ru/photo/b60adf54-44f2-11eb-8278-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

От неприятных остаточных явлений после перенесённого COVID-19 можно избавиться с помощью распариваний и специальной мануальной терапии. После этого у переболевших коронавирусом пропадает кашель и к ним возвращается аппетит. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач-физиотерапевт Родион Григорьев.

К сожалению, коронавирусная инфекция не проходит так же быстро, как обычная простуда. Поэтому многие россияне жалуются, что даже после выздоровления их долго мучают кашель и одышка, пропадают аппетит и привычная бодрость. По мнению медика, избавиться от этих неприятных симптомов помогает небольшой восстанавливающий комплекс. Сначала человека распаривают в мини-сауне, так выходят все шлаки и токсины. Затем применяют специальные обёртывания с лечебным составом.

После пациент ложится на специальную кушетку с подогревом и продолжает потеть, расставаться с вредными веществами (остаточные явления от принятия различных медикаментов. — NEWS.ru), отравляющими его организм. Затем с помощью мануальной техники выстукиваются и прорабатываются лёгкие. После этого комплекса люди перестают задыхаться, забывают про кашель, к ним возвращаются аппетит и бодрость, — отметил Родион Григорьев.

Специалист добавил, что в отдельных случаях есть и противопоказания к подобному методу восстановления после коронавируса. Поэтому россиянам необходим индивидуальный осмотр врача перед процедурами.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты перечислили другие способы восстановления после COVID-19. Так, чтобы привести в норму лёгкие, необходимо ежедневно выполнять специальные дыхательные упражнения. Во время них нужно внимательно следить за своим состоянием и не перестараться с нагрузкой.

По мнению экспертов, восстановиться также помогают точечный массаж ступней и определённое питание. В меню обязательно должны быть включены настои из шиповника, напитки из облепихи и чёрной смородины, яйца, печень, сыр, творог и орехи. Ещё россияне не должны забывать про рис, пшено, гречку и картофель.