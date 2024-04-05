Врач-гериатр рассказал о связи богатства с продолжительностью жизни Гериатр Краснов: на срок жизни влияют достаток, климат и вредные производства

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На продолжительность жизни влияют три основных фактора, заявил NEWS.ru врач-гериатр Глеб Краснов. По его словам, это уровень благополучия, риски, связанные с климатическими условиями, и экологически опасные производства. При этом он отметил, что экономическое благополучие «не спасает напрямую от риска онкологических и иных заболеваний», потому что не влияет непосредственно на их развитие.

Чем лучше финансовое состояние людей, тем дольше и лучше они живут. Это объясняется тем, что [при росте благосостояния] повышается доступность медицинской помощи любого уровня, улучшается качество жизни и качество питания — все эти факторы позволяют жить дольше, — заявил Краснов.

Другой фактор — это климат и условия, при которых люди испытывают меньшие внешние риски. В качестве примера Глеб Краснов привел юг Европейской России.

Если вы живете в Краснодаре, у вас мягче зима и, соответственно, ниже шанс зимой поскользнуться в пожилом возрасте, упасть, сломать шейку бедра и попасть в больницу по этому поводу. А в Центральной России зимой можно поскользнуться, упасть и получить какое-то травмирующее событие, которое изменит вашу жизнь и сократит ее потенциальную продолжительность, — объяснил эксперт.

Еще один фактор — это «работа на тяжелых и токсичных производствах». Как отметил Краснов, если на человека действуют негативные факторы, у него могут развиваться профессиональные заболевания, которые снижают потенциал долголетия.

Ранее заведующая кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Эльвира Фесенко дала пожилым людям советы, как подготовиться к весне. По ее словам, следует включить в рацион зелень, овощи, фрукты и белковую пищу. Также, по ее словам, нужно есть меньше животных жиров, лучше высыпаться, а тем, у кого есть проблемы с позвоночником, носить ортопедические стельки.