Пожилым дали советы, как подготовиться к весне Гериатр Фесенко: весной пожилым нужно включить в рацион зелень

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Чтобы подготовиться к весне, пожилым следует включить в рацион зелень, овощи, фрукты и белковую пищу, посоветовала, заведующая кафедрой Терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Эльвира Фесенко. В беседе с «Вестями Подмосковья» специалист отметила, что лучше есть меньше животных жиров. Тем, у кого есть проблемы с позвоночником, важно использовать фиксаторы.

При проблемах с позвоночником следует использовать фиксаторы, ортопедические стельки и корсеты. В рацион необходимо включить белковую пищу, зелень, овощи и фрукты, минимизировать потребление животных жиров. Не стоит забывать о полноценном здоровом сне, — пояснила гериатр.

Весна сопровождается началом дачного сезона, поэтому садоводам лучше заранее посетить врачей. Чтобы улучшить кровообращение и обмен веществ, Фесенко советует ежедневно уделять время физическим нагрузкам. Распорядок дня должен быть четким и включать в себя легкую зарядку и прогулки. Нужно следить за уровнем витаминов и консультироваться с лечащим врачом о необходимости принимать витаминно-минеральные комплексы.

Гериатр Надежда Рунихина ранее рассказала, что укрепить иммунитет пожилым людям помогут правильное питание, полноценный сон и снижение стресса. Также, по ее словам, важно давать организму умеренную физическую нагрузку.