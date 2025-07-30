Воздух в квартире станет чище — помогут эти растения

Чистый воздух в квартире — залог здоровья и хорошего самочувствия. Некоторые комнатные растения способны не просто украшать интерьер, но и эффективно очищать воздух от вредных веществ. Они поглощают токсины, увлажняют воздух и насыщают его кислородом.

Среди лучших природных очистителей — хлорофитум. Это неприхотливое растение справляется с формальдегидом и угарным газом. Сансевиерия, или «тещин язык», активно вырабатывает кислород даже ночью. Спатифиллум не только красиво цветет, но и удаляет из воздуха бензол и аммиак. Фикус Бенджамина эффективно борется с фенолом и другими токсинами. А драцена очищает воздух от формальдегида, который выделяется из мебели и напольных покрытий.

Эти растения не требуют сложного ухода, но приносят огромную пользу. Достаточно регулярно поливать их и протирать листья от пыли.

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