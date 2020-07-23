ВОЗ рекомендовала избегать ночных клубов

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует воздержаться от посещения дискотек и ночных клубов, так как эти места остаются опасными местами с эпидемиологической точки зрения.

Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. По её словам, в данный момент ночные клубы — основные места распространения коронавируса.

Я думаю, прямое решение закрыть все ночные клубы не поможет. Необходимо использовать подход, основанный на фактах. Где появляется вирус, есть ли возможности для передачи вируса, и если это происходит в какой-то определённой зоне, то тогда да, такие места должны быть на время закрыты, — поделилась она.

Ван Керкхове отметила, что люди должны самостоятельно принимать осознанные решения. Она также подчеркнула важность избегания мест массового скопления людей, где невозможно соблюдать дистанцию. По её словам, рост заболеваемости коронавирусом напрямую связан с открытием ночных клубов и возобновлением массовых мероприятий, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Татарстана приняли решение возобновить работу предприятий общественного питания, рынков, а также торговых центров. Соответствующие изменения внесены в постановление об ограничениях в период коронавирусной инфекции.