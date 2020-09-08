Восемь лет тюрьмы: суд вынес приговор Михаилу Ефремову

Сегодня, 8 сентября, суд вынес приговор известному актёру Михаилу Ефремову. Он получил восемь лет колонии общего режима, однако проведёт в тюрьме 7 лет и 10,5 месяца, так как в наказание ему зачли время, проведённое под домашним арестом. Кроме того, его лишили водительских прав на трёхлетний срок. В отношении артиста будут применены принудительные меры медицинского характера. Все госнаграды остались при нём.
Смертельное ДТП с участием артиста произошло 8 июня в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee, за рулём которого сидел Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель последнего Сергей Захаров погиб. Подробности скандального уголовного дела и судебного процесса — в материале NEWS.ru.
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