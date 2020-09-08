Восемь лет тюрьмы: суд вынес приговор Михаилу Ефремову

Более 25 тысяч преступлений в Москве за семь месяцев 2020 года были совершены дистанционно — по телефону и в Интернете. Рост составил 120% по сравнению с прошлым годом. Впрочем, мошенниками нередко оказываются вовсе не опытные психологи и киберспециалисты, а люди, обладающие минимумом навыков. Как им удаётся «выуживать» из жертв миллионы? Об этом — в видеоматериале NEWS.ru.