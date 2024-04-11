«Вор в законе» Шакро Молодой госпитализирован после выхода на свободу «112»: Шакро Молодой госпитализирован из-за проблем с сердцем

70-летний Захарий Калашов, известный как вор в законе Шакро Молодой, госпитализирован в одну из ведомственных больниц, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что причиной того, что криминалитет попал в больницу, стали проблемы с сердцем. По данным канала, 11 апреля ему провели коронографию для установления точного диагноза и последующего лечения.

Ранее сообщалось, что Калашов добился условно-досрочного освобождения. Причиной для прошения об УДО стали проблемы со здоровьем. 13 марта Усть-Лабинский районный суд удовлетворил запрос. Шакро провозгласили вором № 1 в России в 2013 году после смерти авторитета Деда Хасана, убитого киллерами.

До этого стало известно, что один из подручных Шакро Молодого, приговоренный к 15 годам за вымогательство и похищение человека, стал участником СВО. Речь идет об отставном майоре ВДВ России Батыре Бекмурадове. Он несколько раз просился дать ему возможность отправиться в зону СВО, но всякий раз получал отказ.

Тем временем, криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев считает, что каста воров в законе изжила себя в России. По его словам, воровские обычаи постепенно утрачивают свою актуальность, особенно в свете роста числа осужденных за наркопреступления, которые не имеют связей с традиционными криминальными сообществами.