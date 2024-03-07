Криминолог рассказал, что стало с российскими ворами в законе Криминолог Сергеев: каста воров в законе ушла в прошлое в России

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Каста воров в законе изжила себя в России, заявил Lenta.ru криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев. По его словам, воровские обычаи постепенно утрачивают свою актуальность, особенно в свете роста числа осужденных за наркопреступления, которые не имеют связей с традиционными криминальными сообществами.

Такие преступники не стремятся следовать воровским правилам и традициям в колониях. У них зачастую семьи, хорошее образование и устроенная жизнь, поэтому они хотят как можно быстрее отбыть свой срок и выйти на свободу — желательно по УДО, а потому им совсем не интересны правила жизни блатных, пояснил эксперт.

Также собеседник издания прокомментировал сообщения о возможном условно-досрочном освобождении из тюрьмы лидера преступного мира России, известного как Шакро Молодой. Сергеев отметил, что Шакро Молодой уже приближается к возрасту 70 лет и никогда не обладал статусом абсолютного лидера преступного мира, однако его авторитет в тюремном сообществе обеспечивает ему определенный статус.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий призвал ужесточать меры и менять законодательство во избежание случаев с нападениями мигрантов. Поводом для комментария стало решение Карталинского городского суда Челябинской области, который признал бойца виновным в причинении смерти по неосторожности ветерану СВО. Фигуранту назначили наказание в виде ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев.