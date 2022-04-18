Володин предложил внедрить группы продлённого дня в учебный процесс

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассмотрят законопроект о внедрении групп продлённого дня в образовательный процесс. Об этом он написал в своём Telegram-канале. Он напомнил, что согласно инициативе, решение об открытии групп станут принимать образовательные организации, опираясь на пожелания родителей. Педагоги на продлёнках будут не только присматривать за детьми, но и осуществлять подготовку к учебным занятиям, проводить кружки и секции.

В прошлый раз обсуждали с вами, нужны ли единые стандарты работы групп продлённого дня в начальной школе. 72% проголосовали за то, чтобы данная норма появилась в федеральном законодательстве. Госдума приступила к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы продлёнки, — говорится в сообщении.

Законопроект устанавливает право регионов на дополнительное финансирование, отметил Володин.

Он подчеркнул, что по вопросу таких групп предстоит много работы, поскольку федеральные нормы должны гарантировать их создание. По словам Володина, сейчас продлёнки есть только в трети российских школ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил определить и внедрить модель «Школа полного дня», основанную на «интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся», а также на программах дополнительного образования, включая группы продлённого дня.