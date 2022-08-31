«Войдет в историю с большим знаком плюс»: Сванидзе о Горбачеве

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Борис Горбачев

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев войдет в историю с большим знаком плюс, заявил в беседе с NEWS.ru журналист и историк Николай Сванидзе. По его мнению, соотечественники должны быть благодарны политику за то, что он пытался дать им свободу.

Он войдет в историю с большим знаком плюс. Свободный человек, думал о людях. Я думаю, что когда-то люди это поймут и оценят. Волевой человек, не убийца, не идиот. Мы должны быть ему благодарны, он пытался дать нам свободу, ее нужно ценить. Мы ненавидим все, чего не знаем и боимся — свободу, правосудие, Америку. Но это не его вина, — сказал Сванидзе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Горбачев навсегда останется в истории страны, о нем также будут знать и помнить во всем мире. По его словам, экс-президент СССР был экстраординарным и уникальным человеком.

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, в свою очередь, отметил, что Горбачев не собирался специально разваливать СССР — «так сложились обстоятельства», попались не те люди. Он также рассказал, что Горбачев был щедрым, незлобным человеком, «замечательным, как личность».

Экс-президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа в возрасте 91 года после тяжелой и продолжительной болезни в Центральной клинической больнице. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.