«Дал импульс к окончанию холодной войны»: Песков о Горбачеве Песков рассказал, что Горбачев дал импульс к окончанию холодной войны

Фото: Thomas Koehler via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Михаил Горбачёв

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ранее скончавшийся Михаил Горбачев навсегда останется в истории России. Также он отметил, что бывший президент Советского Союза мечтал закончить холодную войну с Западом, однако его желаниям не суждено было сбыться, передает ТАСС.

Ушедший Михаил Сергеевич Горбачев – это государственный деятель, который навсегда останется в истории нашей страны. <...> Горбачев дал импульс к окончанию холодной войны, и он искренне хотел верить, что она закончится и наступит вечный романтический период между новым Советским Союзом и Западом. Этот романтизм не оправдался, никакого романтического медового столетия не получилось, кровожадность наших оппонентов проявила себя, — поделился мнением спикер.

Песков подчеркнул, что несмотря на противоречивые мнения людей об экс-главе СССР, о нем будут знать и помнить во всем мире. По его мнению, Горбачев был экстраординарным и уникальным человеком, в чем не может быть никаких сомнений.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.