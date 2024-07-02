Военный летчик назвал причину участившихся ударов по аэродромам ВСУ Военный летчик Попов: Россия имеет возможности комплексно бить по аэродромам ВСУ

Фото: МО РФ

Россия имеет возможности комплексно бить по аэродромам Вооруженных сил Украины, рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. Эксперт подчеркнул, что участившиеся удары по украинским аэродромам являются плановой работой.

Это плановая работа. Мы пришли к тем возможностям, когда удары по аэродрому, железнодорожным станциям и другим важным стратегическим объектам можно выполнять комплексно. В этом участвуют авиация, ракетные войска и военно-морские силы, — пояснил летчик.

Попов уточнил, что сейчас такие удары наносят раз-два в месяц. По его мнению, так ВС России напоминают о себе. Он отметил, что в этом помогает и разведка, которая позволяет заблаговременно узнать, где базируются самолеты. Эксперт предположил, что раньше у России не было такой стратегической задачи.

Потерять девять самолетов — это много. Также нанесли удар по технико-эксплуатационной части аэродрома, где проводится обслуживание и ремонт самолетов. Это тоже большой ущерб, им будет тяжелее восстановить технический потенциал. Это проблемный вопрос, плюс потеряли личный состав. ВСУ потеряли многое. Железо можно восстановить, а получить личный состав, подготовить его — это большой удар, — заключил Попов.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские силы за одни сутки поразили девять самолетов ВСУ. Помимо семи Су-27, которые подверглись удару ракетами «Искандер-М» на аэродроме в Миргороде, силами ПВО были сбиты еще два — МиГ-29 и Су-27.