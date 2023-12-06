Военный эксперт рассказал, зачем Су-75 будет нужна двухместная кабина Военэксперт Попов: двухместный вариант Су-75 пригодится для обучения пилотов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два летчика в кабине истребителя Су-75 Checkmate смогут выполнять больше боевых задач, заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов, комментируя NEWS.ru сообщения о том, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала систему, которая позволяет менять головную часть фюзеляжа в новом самолете. По словам эксперта, двухместный вариант самолета пятого поколения также пригодится для обучения пилотов.

Два летчика в такой машине нужны будут в том случае, если перед самолетом поставят очень нагруженные задачи. Ведь если будет два пилота, то значительно расширятся возможности, ярко проявится мультизадачность истребителя, — заявил Попов.

По его словам, второй пилот может отвечать за большое число вооружений, которое будет нести Су-75 Checkmate. Тогда первый пилот сможет концентрироваться на пилотировании, выводить самолет на цель, заниматься уходом от противника и так далее.

Попов напомнил, что самолет пятого поколения будет иметь огромные возможности в маневрировании, а скорость машины будет очень высокой. Поэтому нужно сделать так, чтобы гарантированно выполнять все цели: и пилотировать на пределе, и одновременно поражать цели. В этом случае результативность самолета повышается в разы.

Двухместный вариант Су-75 Checkmate пригодится для обучения пилотов. Возможности этой машины будут огромными, и потребуется длительный процесс обучения летного состава. И лучше всего, если это будет происходить непосредственно на Су-75 Checkmate, а не на каких-то других самолетах или тренажерах. Ничто не заменит знакомства с реальной техникой, — резюмировал летчик.

Ранее сообщалось, что в июле Объединенная авиастроительная корпорация работала над тремя новыми модификациями самолета Су-75 Checkmate — одноместной, двухместной и беспилотной. Конструктивные особенности модели обеспечат ей значительное снижение эффективной поверхности рассеяния, что позволит снизить радиолокационную заметность.