Военный эксперт рассказал, чем опасны для ПВО России турецкие РСЗО TRLG-23 Военный эксперт Литовкин: снаряды турецких РСЗО на Украине будет сложнее перехватить

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TRLG-230

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил NEWS.ru, что переданные Украине турецкие РСЗО TRLG-230 по своей мощи вполне сопоставимы с российской РСЗО «Ураган», однако использование осколочно-фугасных и зажигательных снарядов позволит ВСУ уничтожать в том числе и боевую технику. Ракеты этой система также достаточно тяжело перехватить из-за больших скоростей полета и малых расстояний запуска.

Основная проблема тут скорее в том, что она дополняет украинскую артиллерию в принципе и в составе группировки способна значительно усилить огневое воздействия на наши позиции, - пояснил Литовкин.

Ранее сообщалось, что Турция передала Украине реактивные системы залпового огня TLRG-230. По данным украинских информагентств, эти РЗСО уже применяются в бою. Точное количество переданных пусковых установок и снарядов к ним не называется.

В августе стало известно, что на Украине приступили к строительству фабрики по производству турецких БПЛА Bayraktar. Наряду с этим в стране начали возводить исследовательский центр и центр передового производства. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что это займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.