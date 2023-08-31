Военный эксперт оценил потери ВСУ в Работино Воэнэксперт Матвийчук назвал потери ВСУ под Работино критичными

ВС России в ближайшее время могут расколоть группировку ВСУ, ведущую боевые действия под Работино, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинские военные несут там большие потери.

Сейчас в Работино проходят одни из самых активных боевых действий. У российской армии есть вооружение, чтобы в ближайшем будущем полностью расколоть группировку ВСУ, не говоря о том, что их потери на данной территории уже критичны, — заявил он.

По словам Матвийчука, «есть шанс полагать», что командование ВС России создало дополнительные резервы, усилив свое превосходство на земле и в воздухе.

И поэтому мы не допустим, чтобы ВСУ окружили Работино, — резюмировал он.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВСУ пересекли первую линию обороны РФ на южном фронте. Предполагается, что генерал имеет в виду село Работино на Ореховском направлении. Балицкий в то же время сообщил, что это село остается в «серой зоне». По его словам, населенный пункт полностью разрушен, и в нем нет ни российских, ни украинских войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позднее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар по ВСУ в населенном пункте Работино. Российские военные обстреляли противника из артиллерийских орудий в ответ на новую атаку украинской армии на Запорожском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.