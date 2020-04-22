Военных привлекли к дезинфекции предприятий в Москве

Военнослужащие из частей Западного военного округа (ЗВО) проведут дезинфицирующую обработку промышленных предприятий в Москве, а также в Московской и Ярославских областях.
Об этом
В число организаций, на которых поработают военные, вошли Конструкторское бюро точного машиностроения имени Нудельмана, Долгопрудненское научно-производственное предприятие и Ростовский оптико-механический завод.
В Москве и Подмосковье военные до сих пор не участвовали в дезинфекции на гражданских объектах. Ранее бойцы подразделений ЗВО провели работы по обеззараживанию на предприятиях в Санкт-Петербурге и Твери.
Как ранее передавал NEWS.ru, российские инженеры создали робота «Юниор», который может в автономном режиме дезинфицировать помещения.
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