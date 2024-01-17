Военкор вспомнил историю с «Патриотами России» на фоне скандала с Баратовым Военкор Коц: скандал с главой «Ватандоша» напоминает взлом «Патриотов России»

Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва»

Геннадий Семигин

Ситуация с главой межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усманом Баратовым, подозреваемым в дискриминации участников специальной военной операции, напоминает аналогичный инцидент с общественным движением «Патриоты России», заявил военный корреспондент Александр Коц. В своем Telegram-канале он напомнил, что представители движения, как и Баратов, также сообщили о взломе своих страниц.

Статья, размещенная от имени главы «Патриотов России» Геннадия Семигина, была опубликована в конце сентября 2023 года. В публикации сравнивались боевые качества чеченских и русских бойцов в зоне СВО, при этом русские солдаты подвергались критике. Статья вызвала негативную реакцию в обществе. Позднее представители движения заявили, что ни Семигин, ни сами «Патриоты России» не имеют к ней никакого отношения, а ее публикация стала результатом взлома. По мнению Коца, этот инцидент похож на ситуацию, в которой оказался глава «Ватандоша», которого также обвиняют в оскорблении участников СВО.

Путаясь в показаниях, партийцы тогда объявили о взломе сайта. Как и Баратов. В обоих случаях публикация провисела не один день. Взломы почему-то не заметили сразу, — написал Коц.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться с ситуацией об оскорблениях участников СВО. Он поручил возбудить уголовное дело и предоставить ему доклад о результатах проверки. Отмечается, что с соответствующей просьбой к нему обратились военные корреспонденты, обратившие внимание на публикацию Баратова. Сам он утверждает, что его аккаунт в социальных сетях был взломан.