Военкор раскрыл некоторые характеристики реактивной «Герани» Военкор Сладков: боеголовка новой «Герани» весит 300 кг

Фото: ZUMA/ТАСС

Реактивная версия беспилотника «Герань» весит тонну, сообщил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, источники сообщают, что боеголовка у такого варианта БПЛА достигает массы 300 кг.

Третья «Герань» весит тонну. Источники сообщают — боеголовка у такого варианта весит 300 кг. Это новое огневое средство последнего времени, плюс, как сообщает источник, корейские оперативно-тактические ракетные комплексы. Это из импортного. Плюс наша собственная сила. Мы значительно увеличиваем огневую мощь, — написал он.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Украину впервые атаковала реактивная версия дрона «Герань». Беспилотник пролетел половину страны со скоростью более 500 км в час.

До этого военный обозреватель Питер Сучиу заявил, что российский беспилотник-невидимка С-70 «Охотник-Б» может считаться угрозой для НАТО. Он выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Длина беспилотника составляет 14 метров, взлетная масса — 20 тонн, максимальная скорость — до 1000 км/ч. Все это делает технику очень эффективной, однако, отметил Сичиу, на вооружение БПЛА может поступить «через годы».

Также недавно показали новую модификацию дронов-камикадзе «Ланцет». Отличительная особенность таких дронов — возможность массового запуска при помощи специальных установок. По словам эксперта, новый «Ланцет» должен вписаться в концепцию сетецентрической войны, когда рой дронов-камикадзе объединяется нейросетью в единый отряд. Если беспилотник находит групповую цель, о ней уже знают все остальные, и каждый БПЛА выбирает подходящую цель под индивидуальный боеприпас.