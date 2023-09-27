Военэксперт раскрыл, что за защитный «колпак» создали над Крымским мостом Военэксперт Матвийчук: над Крымским мостом создали высокочастотный колпак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что над Крымским мостом создан защитный «колпак» из высокочастотных радиолокационных и сейсмических датчиков. По его словам, подобное оборудование фиксирует любое движение «под водой, на воде и над водой» на расстоянии до 100 км.

Предположу, что после всех попыток ВСУ атаковать Крым и Крымский мост ВС России поставили высокочастотные радиолокационные сейсмические датчики, обнаруживающие любое движение под водой, на воде, под водой на удалении до 100 км. Ситуация такова, не исключаю, что Крымский мост находится «под колпаком» всех возможных систем. Есть еще защитные сети, в которых дрон запутается и взорвется, не дойдя до цели, — отметил Матвийчук.

Он не исключил, что для ВСУ применение морских дронов становится все более затруднительным.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об открытии движения по левой части Крымского моста, поврежденной в результате июльского теракта. По его словам, на ее восстановление потребовалось 59 дней. Хуснуллин отметил, что строители сдали объект на день раньше запланированного срока. Он добавил, что еще предстоит восстановить второе пролетное строение, реконструкцию планируется завершить к 1 ноября.

Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотными аппаратами ночью 17 июля. В результате взрывом была повреждена автодорожная часть конструкции, погибли мужчина и женщина, направлявшиеся на отдых в Крым, их дочь получила ранения.