Военэксперт рассказал, сколько танков Abrams осталось у армии Украины Военэксперт Матвийчук: у ВСУ осталось около 25 американских танков Abrams

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency.Global Look Press

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что у ВСУ осталось 25 американских основных боевых танков Abrams, переданных США Украине. Он не исключил, что из 25 машин только 20 находятся в исправном состоянии.

По сообщениям, США поставили Украине 30 танков Abrams. Подбили пять. Значит, примерно, 25 машин у ВСУ осталось. Но, думаю, из 25 по техническим причинам несколько Abrams непригодны. Так что, остается 80% от 25. Штук 20–23 еще в строю, — считает Матвийчук.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения американского танка Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, технику на Авдеевском направлении подбили военнослужащие гвардейской бригады спецназначения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Накануне военный аналитик Борис Рожин опубликовал фотографию подорванного на мине танка Leopard 2A5 шведской модификации. По его словам, российские военные уничтожают немецкие танки Leopard в зоне СВО в таких количествах, что их уже перестают подсчитывать. Очередная бронемашина была уничтожена на Запорожском направлении, уточнил он.

Такая тенденция не касается других переданных Украине бронемашин, заметил он. По его словам, некоторый интерес у бойцов в зоне СВО сохраняется к танкам M1 Abrams и британским Challenger 2, которые не так часто встречаются на полях сражений.