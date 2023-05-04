Военэксперт рассказал о превосходстве БМП-3 над американскими БТР Военэксперт Суконкин: БМП-3 превосходит западные аналоги вооружением и плавучестью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина пехоты БМП-3

Главные преимущества российской боевой машины пехоты БМП-3 над западными аналогами, в том числе американскими Bradley и М-113, поставляемыми ВСУ, состоят в наборе вооружения и умении преодолевать водные преграды, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, обычно зарубежные БМП плавать не могут.

По вооружению с БМП-3 никакой бронетранспортер не сравнится. У нее и 100-мм пушка, и 30-мм автоматическая пушка с боекомплектом снарядов на 500, и возможность установить ПЗРК, и опция запускать ПТУР через ствол 100-мм орудия, — пояснил эксперт.

Он также указал, что на БМП-3 установлена динамическая защита, значительно повышающая живучесть. Такая защита способна выдержать практически любые снаряды, кроме подкалиберных.

Плюс десант человек семь, хорошо вооруженных, плюс три члена экипажа, по-моему. Получается универсальный солдат, — заключил Суконкин.

Ранее Суконкин заявил, что российские войска могут использовать в зоне СВО советские танки Т-54/55 и Т-62, если в этом возникнет необходимость. Он пояснил, что эти боевые машины оснащены мощными 100-мм и 115-мм пушками и могут справиться с любыми танками противника, кроме самых современных натовских моделей.