Военэксперт рассказал, какими ракетами Украина может ударить по Ирану Военэксперт Леонков: Киев не сможет ударить по Ирану, таких ракет даже у США нет

Фото: МО Украины

Для ударов ВСУ по Сирии и Ирану необходимы ракеты средней дальности, которых даже у США пока нет, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков, комментируя запрос Киева на оружие, способное достать до этих стран. По его словам, власти Украины делают такие заявления лишь для инфопространства.

Это ракеты средней дальности, которые американцы давно обязались произвести после того, как вышли из договора по ракетам средней и малой дальности. Если гипотетически предположить, откуда Киеву стрелять до заводов, — это порядка 2-3 тысяч км, даже 4 тысяч км. Это класс баллистических ракет сухопутного базирования, то есть подвижные пусковые установки, с которых можно запустить эти ракеты. У американцев сейчас таких комплексов в наличии нет, — сообщил Леонков.

Он добавил, что такого рода комплексами могут обладать только США. И даже если они у них есть, то в экспериментальном исполнении и придется форсировать производство. Данные о том, когда начнется такое производство, отсутствуют.

Ранее власти Украины обратились к странам Запада с просьбой поставить новые дальнобойные ракеты, способные долететь до Ирана и Сирии. По данным The Guardian, Киев желает использовать ракеты для уничтожения оборонных предприятий этих стран. По версии украинцев, они производят вооружения для российской армии.