Военэксперт раскрыл, по каким целям в Крыму ВСУ могут ударить в 2024 году Военэксперт Дандыкин: ВСУ вновь могут ударить по Крымскому мосту в 2024 году

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что ВСУ в 2024 году при поддержке Запада вновь попытаются нанести удар по Крымскому мосту, кораблям Черноморского флота России, а также по объектам ВПК, электростанциям и аэродромам на полуострове. Он не исключил, что Киев считает своей задачей нарушить снабжение региона.

Главная цель ВСУ в Крыму, Зеленский об этом постоянно говорит, это Крымский мост и корабли ЧФ РФ. Предположу, что ВСУ продолжат, пользуясь поддержкой Запада, пытаться нанести удар по системам ПВО, электростанциям, предприятиям ВПК, гражданской промышленности, аэродромам и т. д. <...> Хотят нарушить логистику, перевозки, перекрыть сухопутный коридор, — считает Дандыкин.

Ранее обозреватель издания The Hill Глен Ховард заявил, что западные страны будут вынуждены помочь ВСУ ударить по Крыму. По его словам, Вашингтону и его союзникам также следует содействовать работе, направленной на разрушение логистики российской армии.

Журналист обратил внимание на слова экс верховного главнокомандующего силами НАТО Филиппа Бридлава. Он говорил, что если Запад даст Украине возможность атаковать Крым, то Россия вынужденно «переосмыслит» свое положение в регионе. Ховард добавил, что разрушение Крымского моста сильно ограничило бы способность РФ пополнять свои военные запасы на юге Украины, а также ослабило бы российские силы.