Военэксперт раскрыл, действительно ли «Вагнер» мог вернуться в зону СВО Военэксперт Дандыкин: «Вагнера» нет в зоне СВО, ЧВК фактически не существует

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Военэксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что бойцы ЧВК «Вагнер» не могли вернуться в зону СВО, так как в привычном виде компания уже не существует. Он не исключил, что сотрудники ЧВК переехали в Белоруссию или в Африку.

ЧВК «Вагнер» в привычном виде уже не существует, часть ушла в Белоруссию, часть в Африке, как я понимаю. Мы знаем, что многие подписали контракт с Минобороны РФ — штурмовики — как и другие добровольческие формирования. Но я не думаю, что именно под Артемовск кто-то вернулся. У нас есть много других, где требуются штурмовики, а вагнеровцы именно штурмовики, они брали под контроль города, — добавил Дандыкин.

Украинский военнослужащий, оператор дронов с позывным Грув ранее рассказал о возвращении в зону боевых действий на Украине бойцов ЧВК «Вагнер». Он заявил, что в ЧВК быстро сменили руководство, после чего бойцы вернулись в горячие точки на Украину. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Об этом также сообщал российский Telegram-канал «Рыбарь». По его данным, вагнеровцы вошли в состав других ЧВК, подписавших контракты с Минобороны России, таких как «Редут».

По информации канала «Рыбарь», на Украину вернулись те бойцы «Вагнера», которые не поддержали попытку мятежа бизнесмена Евгения Пригожина в июне. Канал пишет, что в настоящий момент продолжается агитация среди бойцов ЧВК, задействованных на белорусском и африкано-ближневосточном направлениях.

22 сентября военкор Юрий Котенок рассказал, ссылаясь на источники, что ЧВК «Вагнер» вернулась в зону боевых действий на Украине. По его словам, бойцов частной военной компании заметили в Херсонской области. Котенок отметил, что сейчас эта информация находится под грифом «секретно». Минобороны России не комментировало эти данные.

Военкор выразил мнение, что сейчас России нужны бойцы ЧВК «Вагнер», армия нуждается в «реальных победах и освобождении своих территорий».