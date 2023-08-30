Военэксперт опроверг публикацию Bild о прорыве Киевом линии обороны России

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сообщения о прорыве российской обороны в районе Вербового на Запорожском направлении не соответствуют действительности, сообщил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Комментируя соответствующую публикацию немецкого издания Bild, он напомнил, что населенный пункт находится перед линией обороны ВС РФ.

Насколько известно, Вербовое находится как раз перед предполагаемой первой линии обороны. Остальное — предполье, где долго время шли интенсивные бои. Так что, многочисленные заявления, в том числе Bild, думаю, не соответствуют действительности, — рассказал аналитик.

По его словам, о падении фронта не может быть и речи. На это, в частности, указывает тот факт, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни его приближенные официально не высказались о результатах наступления. Дандыкин полагает, что недостоверная информация появилась на страницах Bild в попытке перекрыть провал с поставками на Украину танков Leopard.

У Вербового жесткие бои. По сути, ВСУ зашли в огневой капкан, высоты за нами, насколько я знаю, ничего хорошего для ВСУ нет, там все под прицелом наших авиации и артиллерии, — заключил эксперт.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинская армия столкнулась с серьезными трудностями на Артемовском и Краснолиманском направлениях в ДНР. Кроме того, проблемы возникли под Купянском в Харьковской области.