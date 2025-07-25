Военэксперт объяснил, что «радио Судного дня» передало в эфир

Радиостанция УВБ-76, также известная как «станция Судного дня» или «жужжалка», передала в эфир произвольный набор слов, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, к данному сообщению следует относиться как к абракадабре, а не серьезному посланию или шифру.

Передаваемые станцией слова произвольные. Я не думаю, что это шифровка Штирлица в Центр. Абракадабра. Можно, конечно, пошутить, что такие слова передаются, чтобы в НАТО не догадались, пусть в Пентагоне ломают головы, — сказал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что радиостанция передала в эфир шесть зашифрованных сообщений. Сообщения прозвучали 24 июля с 12:23 до 14:47. В эфире прозвучали слова «краснохряк», «шламоброд» и «крашотреф».

Радиостанция, работающая с 1970-х годов, получила прозвище «Радиостанция Судного дня» из-за характерного монотонного сигнала, который иногда прерывается закодированными сообщениями во время мировых кризисов. Несмотря на многочисленные теории о ее назначении, официальных данных о предназначении объекта нет уже почти полвека.