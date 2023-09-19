Военэксперт назвал комплексы, способные уничтожить израильский БПЛА Harop Военэксперт Леонков: комплекс РЭБ способен уничтожить израильский БПЛА Harop

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Для борьбы с израильскими беспилотниками IAI Harop, которые сегодня используются в Карабахе, могут применяться средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и зенитные ракетные комплексы Тор-2КМ, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, первые сбивают аппараты с цели, а вторые уничтожают их.

На барражирующие боеприпасы IAI Harop можно воздействовать комплексами РЭБ, прекращая связь оператора с БПЛА. При работе РЭБ Harop не могут заходить в зону атак или теряют управление, — пояснил эксперт.

Он добавил, что ЗРК Тор-2КМ ранее уже использовался против IAI Harop. Специалист отметил, что этот комплекс легок в транспортировке, его можно перевозить с одного места на другое на трейлере.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов раскритиковал истребители Gripen, которые Швеция решила передать ВСУ. Он отметил, что эти самолеты считаются «истребителями для бедных» из-за простоты функционала, низкой цены, отсутствия продвинутых элементов. По его словам, Запад собирает для Украины оружие «с миру по нитке». Эксперт также предположил, что Стокгольм решил передать Киеву эти самолеты из желания списать старую технику и получить более современную от США.