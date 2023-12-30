Военэксперт назвал оружие, которым ВСУ ударили по Белгороду 30 декабря Военэксперт Матвийчук: ВСУ могли ударить по Белгороду из РСЗО или запустили БПЛА

Фото: МО Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что ВСУ ударили 30 декабря по Белгороду, используя либо БПЛА, либо РСЗО, либо дрон-камикадзе. Минобороны РФ информацию не комментировало. Собеседник отметил, что ВСУ пытаются запугать россиян.

Предположу, что ВСУ применили БПЛА, дрон-камикадзе, надо дождаться выводов военных. Не исключу, что, так как Белгород — приграничный город, ВСУ использовали какую-нибудь крылатую ракету, что у них остались на вооружении. Или РСЗО. Киев это сделал специально, это акция устрашения, хотят запугать россиян, внести раскол в общество, — добавил Матвийчук.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны украинской армии погибли двое детей, также есть пострадавшие. По словам главы региона, ВСУ обстреляли жилой сектор.

Кроме того, в Сети появилось видео первых минут после удара Вооруженных сил Украины по центру Белгорода. На кадрах видно два столба черного дыма, поднимающегося над Соборной площадью. По информации Telegram-канала «112», в результате атаки украинской армии погибли четыре человека.

Министерство чрезвычайных ситуаций разослало жителям Белгорода сообщения с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытия, в качестве которых могут быть использованы цокольные этажи, паркинги и подземные переходы. Горожанам посоветовали взять с собой вещи первой необходимости, отключить свет, газ и воду.